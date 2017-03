Villingen-Schwenningen Die Macht wird in Zukunft verteilt

Erfolg definiere sich nicht über eine erhöhte Schlagzahl in seinem Tun. "Es geht nicht darum, acht, neun, zehn, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Es geht darum, die Wirkung seines Handelns in einer bestimmten Zeit konsequent zu erhöhen." Alles andere mache nicht erfolgreich, sondern krank.

Grundl, der seit einem Unfall beim Klippenspringen in Mexiko querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, ist bekannt für seine schonungslose Ansprache, die ihn als Motivator auszeichnet. "Als ich angefangen habe, gab es bundesweit rund 16 000 Coaches – da hat die ganze Republik auf den nächsten dieser Sorte gewartet", sagte er voller Ironie. Er habe deshalb schnell erkannt, welche Strategie ihn selbst ausmache und womit er andere überzeugen kann: "Es ist die emotionale Kraft eines Menschen, die ihn zum Erfolg führt. Die mentalen Kräfte, die in einem schlummern, sind stark. Wer das kapiert, spielt in einer anderen Liga." Boris Grundl ist überzeugt, dass Führungskräfte nicht so denken dürfen, wie die Masse. Sonst können sie nicht führen, glaubt er. "Ich weiß, dass das immer wieder zu einem Konflikt führen kann, denn schließlich will jeder ja auch beliebt sein."

Führung hat viele verschiedene Gesichter. Doch eines hat sie laut Grundl heute nicht mehr: "Früher war das Führen Manipulation anderer. Es ging darum, in anderen Köpfen herumzufuhrwerken, ohne dass sie es merkten." Heute müsse eine Führungskraft nicht permanent vorneweg gehen. "Wir müssen den Wechsel zwischen führen und geführt werden besser kontrollieren."

In die Praxis tauchte der Referent bei den vier Stufen der Transformation ein. Diese sind die "Unbewusste Inkompetenz", die "Bewusste Inkompetenz", die "Bewusste Kompetenz" und die "Unbewusste Kompetenz". Grundl erinnerte seine Zuhörer an ihre erste Fahrstunde. "Einsteigen, anschnallen, Schlüssel stecken, Kupplung treten, Zündschlüssel drehen, Gas, Schaltung, Bremse..." Anfangs sei es die absolute Überforderung gewesen, sagte er und bekam die nickende Zustimmung des Plenums. Was folgte sei Übung gewesen. "Und heute? Sie steigen ein und fahren los, ohne irgendeine Handlung bewusst zu tun", erklärt Grundl die "Unbewusste Kompetenz" als höchste Stufe der Transformation.

Der mehrfache Buchautor Boris Grundl versteht es, den Menschen in der Geschäftswelt zu erklären, worauf es beim Führen von Unternehmen und Mitarbeitern ankommt. Das honorierte sein Publikum am ersten Messetag mit großem Applaus.