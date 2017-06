Villingen-Schwenningen Die Lücken kommen in Sicht

Doch Fremdparker müssen in Zukunft in die Tasche greifen: Sie bezahlen pro Stunde vier Euro. Köngeter scherzt: "Wer will, kann ja noch einen Kaffee trinken oder ein Viertele schlotzen." Dann werde die Karte entwertet und man zahle nichts. Bei öffentlichen Veranstaltungen, etwa von Vereinen, bleiben die Schranken geöffnet – und die Parkplätze für alle kostenlos.

Während der Bauphase sollen nicht nur mehr Bauplätze entstehen. Auch der Übergang zum Haupteingang wird neu gestaltet. Wo der Fahrbereich für Autos endet und wo sich Fußgänger fortbewegen, werde optisch viel deutlicher, sagt Köngeter.

Die bislang bestehenden Flächen, auf denen Gras und Gebüsch wächst, werden zurückgebaut. Grünflächen gingen jedoch nicht verloren, weil sie an anderen Stellen in nächster Nähe zum Hallenbad in gleicher Größe neu geschaffen würden. "Wir setzen auch fünf neue Eichen", erklärt Bauleiter Harald Klein.

Wer in der nächsten Hallenbad-Saison Badespaß genießen möchte, wird glücklicherweise einen kostenlosen Parkplatz schnell finden –­ und alle anderen müssen halt noch "ein Viertele schlotzen".