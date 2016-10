Villingen-Schwenningen Die letzten Spuren werden beseitigt

VS-Schwenningen. Es war die Nacht zum 17. August, als der Feuerteufel von VS in der Tiefgarage des großen Gebäudekomplexes an der Ecke zwischen Jäger- und Oberndorfer Straße zwei Autos in Brand steckte. Die Rauchschwaden zogen an der Fassade bis in den zweiten Stock hoch und in mehrere Wohnungen hinein, eine schwangere Frau wurde ins Klinikum eingeliefert.

Der Schaden an der Tiefgarage und am Gebäude liegt im sechsstelligen Bereich. Auch wenn der Feuerteufel, der es im Zeitraum von rund drei Wochen auf weitere Autos in Schwenningen sowie in einer Tiefgarage in Villingen abgesehen hatte, noch nicht gefasst ist: Es kehrt allmählich wieder Ruhe in die Jägerstraße ein.

Eine Brandsanierungsfirma habe sie beauftragt, die Fassade zu erneuern, berichtet Marc Baumgarthuber vom gleichnamigen Malerbetrieb. Die Gerüste an der Vorderfront und der linken Seite des Gebäudekomplexes hat die Schwenninger Firma bereits aufgestellt. Zunächst werde die Fassade mit einem Hochdruckreiniger gesäubert, um die noch sichtbaren Rauchschwaden zu entfernen. "Dann bekommt sie einen neuen Anstrich", sagt Baumgarthuber. Je nach Wetterlage werden die Maßnahmen zwei oder drei Wochen andauern.