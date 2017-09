Der Mais ist die letzte Feldfrucht, die noch auf den Äcker steht und derzeit geerntet wird, wie hier bei Obereschach. Oft wird der Mais in der Milchwirtschaft in Form von Silage als Kraftfutter für die Kühe eingesetzt oder in der Futtermittelindustrie verarbeitet. Ein weiteres Einsatzgebiet hat die Maissilage als Grundstoff für Biogasanlagen, um Strom und Wärme zu erzeugen. In wenigen Tagen wird jedoch auch diese Ernte hier in der Region abgeschlossen sein. Der eine oder andere Maiskolben ist sicherlich auch in den Erntedankkörben am Wochenende zu finden, am 1. Oktober begehen die Gläubigen das Erntedankfest, die größte Veranstaltung dazu ist das Kreiserntedankfest der Landjugend, das in diesem Jahr in Daucheingen stattfindet. Foto: Kienzler