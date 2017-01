Villingen-Schwenningen Die längste Busreise der Welt

All diese Phänomene fanden sich am Wegesrand der Fahrt – und werden lebendig durch die Geschichten der Reisenden im Bus. Viele von ihnen sind Peruaner, die sich in Brasilien ein neues Leben aufgebaut haben und nun nach Hause zurück kehrten. Durch die Wirtschaftskrise in Brasilien hatten viele ihre Arbeit verloren. Die Spannung im Land bekamen die Busreisenden auch selbst zu spüren, als sie mitten im Amazonasgebiet durch eine brennende Barrikade aufgehalten wurden.

Johan von Mirbach hat sich nicht nur auf Reisereportagen spezialsiert. Für 3sat hat er die Dokumentation "Deutschland dopt" und für ZDF info "Gun Germany – Deutschland bewaffnet sich" gedreht. Ende März wird voraussichtlich eine Sendung über den "rechten Terror" zu sehen sein. Bei Arte laufen Gespräche über zwei bis drei weitere Projekte, erzählt er.

1998 hat Johan von Mirbach auf dem Romäusgymnasium sein Abitur absolviert. Nach dem Zivildienst in Heidelberg studierte er Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln und Buenos Aires. Sein Ziel, journalistisch tätig zu werden, hat er nie aus den Augen verloren und nach dem Studium bei einer Fernsehproduktionsgesellschaft in Köln volontiert. Dort hat er lange Zeit gearbeitet, bis er sich vor rund fünf Jahren selbstständig machte.

Trotz allen Fernwehs zieht es den 37-Jährigen auch immer wieder in seine Heimat Villingen zu seinen Eltern Joachim und Monika von Mirbach zurück. "Ich lerne die Heimat immer mehr zu schätzen, die Luft, den Wald und mal weniger Leute", sagt der zweifache Vater. So mächtig der Drang mit 19 gewesen sei, raus zu kommen in die weite Welt, so schließt von Mirbach es heute nicht mehr aus, eines Tages wieder in den Schwarzwald zurück zu kommen. Momentan sei dies aber berufsbedingt nicht möglich. Bis auf Weiteres müssen erst mal die zwei bis drei Fahrten nach Villingen im Jahr reichen.