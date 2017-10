Villingen-Schwenningen Die Kreativen lassen ihre Muskeln spielen

So laden am Mittwoch, 25. Oktober, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg Kultur- und Kreativschaffende nach Villingen-Schwenningen ein, um bei guten Gesprächen und gekühlten Getränken die Kreativ-Potenziale der Region unter die Lupe zu nehmen. Der sogenannte Creative Hug startet um 18 Uhr im Café Uhrwerk der Prokids Stiftung in Schwenningen.

Sound, Film, Design, Software und Games, Kunst, Schauspiel, Buch, Presse, Werbung – die Kreativbranche ist vielfältig. Und sie ist stark. Sie hat eine enorme Wirtschaftskraft entwickelt und übt eine große Impulswirkung aus. Aber wie und wo setzen die Kreativpotenziale an? Wie komme ich als Einzelner vorwärts und werde Teil dieser Wirtschaftskraft? Wie kann ich von ihr profitieren? Mich stärker aufstellen?

Antworten gibt es bei diesem Schulterschluss der regionalen Kultur- und Kreativwirtschaft mit Rahmenprogramm und anschließendem Netzwerken, teilt das Amt für Kultur der Stadt VS in seiner Ankündigung mit.