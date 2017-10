Villingen-Schwenningen Die Grünen gehen in Klausur

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind mit dem Wahlergebnis bei der Bundestagswahl zufrieden. Nun verfolgen sie mit Spannung die Entwicklung um die Regierungsbildung. An der Bundesdelegiertenkonferenz, in der es um eventuelle Koalitionsverhandlungen gehen wird, nehmen Marlene Reicheregger, Ralf Berger und Harald Gronmaier, alle Villingen-Schwenningen, für die Kreisgrünen teil. Sie wurden für ein Jahr gewählt und bestimmten als solche in jedem Falle auch den neuen Bundesvorstand der Grünen mit, der im kommenden Jahr gewählt wird.