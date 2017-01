Villingen-Schwenningen Die große Faszination der Masken

Bräunlingen. Larven, Masken oder auch Schemen: Die Fastnachtslandschaft Baar bietet hiervon eine große Vielfalt. Sie fasziniert bei der aktuellen Sonderausstellung im Kelnhofmuseum in Bräunlingen nicht nur die Fastnachtsliebhaber, sondern alle, die sich für die Kulturgeschichte der Region und ihre Bräuche interessieren. Bei einer Ausstellungsbegehung weihte die Kulturbeauftragte der Stadt, Susanne Huber-Wintermantel, nun in Herkunft, Geheimnisse und Zusammenhänge der Vermummung von Gesichtern, also dem Maskieren ein.