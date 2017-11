Villingen-Schwenningen Die größte regionale Skibörse öffnet wieder ihre Pforten

Für die Besucher der "größten Wintersport-Börse der Region" stehen dabei genügend Messeparkplätze kostenlos zur Verfügung. Zwischen 10 und 14 Uhr können gut erhaltene, funktionstüchtige Wintersport-Artikel aller Art den Helfern des Vereins an den Eingangskassen übergeben werden. Die Ware wird gemäß der Preisvorstellung des Verkäufers ausgezeichnet, elektronisch erfasst und passend zum restlichen Warenangebot einsortiert. Mit rund 4500 Artikeln erwarten die Organisatoren Frank Nikolauschke und Mathias Krauss eine ähnliche Größenordnung wie in den Vorjahren.

Ebenfalls ab 10 Uhr öffnen sich auch die Pforten für die Kaufinteressierten. Das SSC-Verkaufsteam steht wie immer mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn etwa nach der richtigen Ski- oder Stocklänge gefragt wird. "Insbesondere im Kinder- und Jugendbereich hat die passende Größe des Wintersport-Geräts großen Einfluss auf Spaß und Freude beim späteren Einsatz im Schnee", heißt es. Als besonderer Service für die Käufer ist neben der altbewährten Bar-Zahlung auch die Bezahlung der neu erworbenen Ware mit EC-Karte möglich. Die Skier können vor Ort durch Fachleute auf die eigenen Skistiefel eingestellt werden.

Ebenso ist in der Halle ein Infostand der Renn- und Skischule des SSC aufgebaut, an dem sich Interessierte über die Aktivitäten des Vereins informieren können. Wie bereits in den Vorjahren werden an einem weiteren Stand deutlich verbilligte Tageskarten vom Skigebiet Mellau-Damüls angeboten. Das Börsen-Café bietet hausgemachte Kuchen, Kaffee, kalte Getränke und heiße Würste sowie leckere, frisch zubereitete Waffeln an. Mit dem Erlös des Cafés wird die Jugendarbeit des Vereins unterstützt. Zwischen 17 und 18 Uhr werden dann die Verkaufserlöse abzüglich Provision an die Verkäufer ausbezahlt. Die nicht verkaufte Ware ist dabei ebenfalls wieder abzuholen.