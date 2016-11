Villingen-Schwenningen Glocken in Pfaffenweiler schweigen weiter

"Wenn die Glocken so wie bisher geläutet werden würden, bestünde die Gefahr verklagt zu werden", erklärt der Ortsvorsteher den Entschluss des Ortschaftsrats. Außerdem schwiegen auch in zahlreichen anderen Gemeinden, wie etwa der St. Konrads-Kirche in Villingen oder der Kirche in Unterkirnach, die Glocken. Deshalb sehe der Ortsvorsteher auch keine großen Probleme bei der Abschaltung des Geläuts. Die Entscheidung sei aber nicht nur im Ortschaftsrat kontrovers diskutiert worden, meint Martin Staßacker.

In Pfaffenweiler gäbe es im Prinzip zwei Meinungen zu dem Thema: Die einen hätten den Entschluss durchaus positiv aufgenommen, die anderen sähen gar die christliche Kultur in Gefahr, meint Straßacker.