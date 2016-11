Villingen-Schwenningen Die Geschichte auf Marken und Karten

Willy Griesshaber gewährte einen Einblick in seine umfangreiche Sammlung mit Winterhilfswerkabzeichen aus den Jahren 1933 bis 1944. Immer am ersten Samstag des Monats seien jeweils zwei Personen der Beamtenschaft und auch der Hitlerjugend, von Haus zu Haus gegangen, um die Abzeichen zu verkaufen. Diese kosteten pro Stück 20 Reichspfennig, so Griesshaber. Es habe auch wunderschöne Porzellanfiguren, die Deutsche Berufe darstellten, gegeben, fuhr er fort.

Aus dem Erlös der Verkäufe wurden Wertscheine für Kohle und Nahrungsmittel an arme Familien verteilt, so Griesshaber. Eine Türplakette kostete fünf Reichsmark und wurde an die Türe geheftet, danach wurde an diesem Haus nicht mehr gesammelt, denn die Käufe der Abzeichen seien Pflicht gewesen.

Eine komplette Reichsstraßensammlung aus dem Jahre 1993 habe er an das Landesmuseum gegeben, erklärt er. Das Interesse an diesen Abzeichen sei leider nicht so groß, da er damit von manchen Menschen in die rechte Ecke gestellt würde, bedauert er. Dafür interessierten sich umso mehr Besucher für seine umfangreiche Briefmarkensammlung.