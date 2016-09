Villingen-Schwenningen Die Gelegenheit für Bücherwürmer

Außerdem dürfen sie Manfed Mai mit ihren neugierigen Fragen löchern. Natürlich gibt der bekannte Kinderbuchautor aus Winterlingen, der im Schwarzwälder Kinderboten regelmäßig Buchtipps veröffentlicht, auch gerne Autogramme. Vor fast 40 Jahren fing Manfred Mai an, Bücher zu schreiben. Beinahe 200 sind es mittlerweile. Das neueste Werk heißt „Wunderbare Möglichkeiten“ und richtet sich an Kinder ab zehn Jahren. Es erzählt die Geschichte einer ersten zarten Liebe und von Erwachsenen, die einfach nichts kapieren. Maximilian ist ein aufgeweckter Junge mit vielen Fragen. Doch die Erwachsenen nehmen ihn nicht ernst. Nur Anna versteht ihn. Aber was bedeuten diese Schmetterlinge im Bauch, wenn er an Anna auch nur denkt? Zur Lesung mit Manfred Mai am 7. Oktober im Druckzentrum lädt der Schwarzwälder Kinderbote, die wöchentlich erscheinende Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten, ein.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung bis 30. September ist unter kinderbote@schwarzwaelder-bote.de oder unter Telefon 07423/78277 erforderlich. Der Eintritt ist frei.