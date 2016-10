Villingen-Schwenningen Die Geduldsprobe zwischen V und S

Villingen-Schwenningen. Vor allem die Umleitung zum Villinger Nordring für den Verkehr, der aus dem Gewerbegebiet am Neuen Markt in die Zähringerstadt fließt stellt die Verkehrsteilnehmer auf die Geduldsprobe. Im Schneckentempo geht es durch den Kreisverkehr zum Klinikum und von dort auf die Querverbindung zur Steig. Neben Geduld müssen die Menschen am Steuer seit einigen Wochen vor allem eines mitbringen: Zeit.

Doch es gibt auch jene Verkehrsteilnehmer, die genau das nicht haben: Busse, die Fahrpläne bedienen müssen. Oder, noch dringender, Rettungskräfte, die zu Notfällen gerufen werden oder Patienten eilig zum Klinikum transportieren müssen.

Im Notfall zu dritt auf der Fahrbahn