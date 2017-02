Villingen-Schwenningen Die Frische steht im Vordergrund

Was die Speisen betrifft, so sei das Lokal in der Niederen Straße 63 insbesondere für das Schnitzel mit Rigatoni all arrabiata bekannt. Ein weiteres Aushängeschild sei das Steak von neuseeländischen Rind, das man in verschiedenen Varianten anbietet. "Zur Zeit haben wir passend zur Jahreszeit aber auch frische Kuttelsuppe", findet man auf der Speisekarte auch regionale Spezialitäten.

Die Bildergasse bietet überdies von Montag bis Freitag einen Mittagstisch an, der alle zwei Wochen gewechselt wird – täglich mit einem anderen Gericht. In den Räumen gibt es Platz für 35 Personen, bei Feiern könne man auf bis zu 50 Sitztplätze erweitern. Einen Ruhetag gibt es nicht, geöffnet ist täglich ab 11 Uhr.