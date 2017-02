Villingen-Schwenningen Die Frau für Stimmung und gute Laune

Die als Tochter eines Hamburgers und einer Schwarzwälderin in Villingen geborene "Heidelinde" besuchte die Bickeberg- und die Südstadtschule, bevor sie 1979 bei den Stadtwerken den Beruf der Industriekauffrau lernte. Bis heute ist sie dort tätig, ist inzwischen Sachgebietsleiterin im Forderungsmanagement und der Kundenbetreuung. Ihr Job erfülle sie total, sagt sie, nicht nur wegen der lieben Kollegen.

Als 16-Jährige ganz vorn

Wenn Heidi Popko etwas tut, dann mit Leidenschaft. Daher konnte sie es als 14-jährige Querflötistin und Trompeterin des Spielmannszuges der Glonki-Gilde nicht hinnehmen, dass für sie am Fasnetssunntig 1977 die Fasnet vorbei sein sollte. Mit ihren Freunden zog sie im alten Anzug eines Freundes ihres Vaters – "den habe ich heute noch, aber den haben die Mäuse in meinem Keller enger genäht" – noch einmal los. Die Rentnerbänd war gegründet. Als 16-Jährige führte sie die Truppe an und ist seither diejenige, die organisiert, verwaltet, für die Musik zuständig ist und den Haufen zusammenhält. "Da tanzen alle gerne nach ihrer Pfeife", sagt ihr Lebensgefährte Jürgen, "denn alle sind froh, dass Heidi da ist".

Die Musikalität wurde ihr in die Wiege gelegt, der Papa spielte Akkordeon. Bei Rudi Vogt nahm sie Unterricht, war aktiv im Orchester des Akkordeonvereins Blau-Weiß und 20 Jahre lang im Vorstand, zuletzt bis 2010 als Vorsitzende, tätig.

Mit einem Schreibtischjob und einer als Akkordeonspielerin sitzenden Position auch in der Freizeit, kam ihr Körper nicht mehr klar. Der Arzt riet zur Bewegung. Inzwischen ist Heidi Popko sehr häufig im Fitnessstudio, bei der Wassergymnastik oder beim Walken anzutreffen.

In Bewegung ist sie seit vielen Jahren auch als Mitwirkende beim Zunftball. Früher als Tänzerin, dann mit Priska Haas und Susy Roth als Leiterin des Kinderballetts, und in Sprechrollen war sie schon zu erleben. In diesem Jahr sei sie zwar nur eingesprungen, aber "das hat wieder irrsinnigen Spaß gemacht".

Am Montag in der Kutsche

Die Rentnerbänd-Chefin wird heute Abend in den Fasnetstüble der Stadt ausleben und morgen die Schlüsselübergabe am Rathaus musikalisch begleiten. Dann tauscht Heidi Popko aber den Renternanzug und den grünen Zylinder mit einem Alt-Villingerinnen-Häs. Wenn sie am Montagmorgen in der Kutsche der Narrozunft sitzen darf, "fühle ich mich wie eine Königin". Die ­historische Fasnet ist ein Ausgleich zur wilden Rentnerbänd-Party, den sie genauso genießt.

Wie an der Fasnet so auch im Alltag stehen für Heidi Popko Familie und Freunde an erster Stelle. Am liebsten versammeln sich alle in ihrer Wohnküche "bei einem guten Glas Wein" um den Herd und kochen gemeinsam: Ihr ­Liebster aus dem Schwabenland, beide Kinder mit ­Anhang, Schwester Bärbel, ­Bruder Alexander Rieckhoff, der Krimiautor, und die Freunde aus der Rentnerbänd.