Villingen-Schwenningen Die fette Beute ist nur ein alter Fernseher

VS-Schwenningen. In das Vereinsheim in der Straße Hilben entlang der Dürrheimer Straße sind unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 9.30 Uhr eingebrochen und haben dabei lediglich ein altes Fernsehgerät erbeutet. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe an der Eingangstüre des Vereinsheimes ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Da sich keine anderen Wertgegenstände auffinden ließen, erbeuteten die Einbrecher lediglich das alte Fernsehgerät. Die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.