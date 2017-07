Villingen-Schwenningen Die Fesseln der Erinnerung

Villingen-Schwenningen. Solche Schicksale sind auch starker Tobak für die Mitglieder im Opferschutzverband Weißer Ring. "Aber das Wissen darum, dass wir helfen können, gibt uns bei der teils belastenden Arbeit immer wieder Kraft." Jochen Link, Anwalt aus der Doppelstadt und Außenstellenleiter des Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis, kennt die Geschichten von Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Vielfach geht es um sexuellen Missbrauch, auch von Kindern, die den geschulten Mitarbeitern großes Engagement abverlangen, sie manchmal auch an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. 120 Fälle sind es im Jahr, die an Link und sein insgesamt zwölfköpfiges Team herangetragen werden. Fälle von Betroffenen, die ihre traumatischen Erfahrungen ganz unterschiedlich verarbeiten und diverse Lebensentwürfe haben. Die einen, berichtet Link, ziehen sich zurück und kommen auch im Erwachsenenalter nur schwer mit der schweren Hypothek aus der Kindheit oder Jugend klar, andere wiederum gehen in die Offensive und an die Öffentlichkeit, schreiben Bücher oder Gedichte, um die belastenden Bilder in ihrem Kopf zu verarbeiten.

24-Stunden-Telefon

Es ist die bundesweite Telefonnummer 116006, die auch Maria L. (Name geändert) irgendwann einmal angerufen hat. Innerhalb von 24 Stunden erhält die Frau von der jeweiligen Außenstelle einen Rückruf. Entweder, klärt Link auf, finden die Betroffenen über Polizei oder Hausarzt zu uns oder sie rufen direkt die Notfallnummer an. "Das Opfertelefon ist täglich von 7 bis 22 Uhr besetzt." Schon beim ersten Kontakt sei es wichtig, den Betroffenen zu vermitteln, "wir sind da, da ist jemand, der sich um Dich kümmert". Maria hat mit ihren 20 Jahren bereits ein Martyrium hinter sich: Großvater und Vater haben sich an ihr vergangen. Doch die junge Frau habe noch nicht die Kraft, Anzeige gegen ihre engsten Verwandten zu stellen. Die Mutter, beschwört Link ein nicht seltenes Szenario herauf, habe es gewusst, aber geschwiegen.