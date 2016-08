Villingen-Schwenningen Die Ferienbetreuung wird rege genutzt

VS-Schwenningen. Sascha, Alex und Felix sitzen in ihrem selbst gebauten Tipi und schnitzen kleine Messer aus Holz. Indianer spielen, sich draußen austoben zu können und mit vielen Kindern zusammenzusein: Das ist es, was die drei Freunde am Kinderferienprogramm im AWO-Hort schätzen. Während ihre Eltern arbeiten, werden sie auf der Möglingshöhe bis zum Nachmittag betreut – "bis die Schule wieder anfängt", sagt der achtjährige Felix.

Stets in den letzten drei Sommerferienwochen bietet die Arbeiterwohlfahrt die Betreuung der Sechs- bis 14-jährigen Schüler an. "Die Kinder können verschiedene Blockmodelle wählen – je nach Bedarf der Eltern", berichtet die Leiterin Susanne Bruder. 40 Schüler nehmen das Angebot, das auch in den Oster-, Pfingst- und Herbstferien angeboten wird, in diesem Sommer wahr. Mit dabei sind auch Kinder, die während des Schuljahres zur Nachmittagsbetreuung kommen. "Wir sind ausgebucht", sagt Bruder. Denn der Bedarf in Schwenningen sei groß – nicht nur für Kinder arbeitender Eltern, sondern auch für diejenigen, die die Ferien besser in einer Gruppe als zu Hause verbringen, berichtet die Leiterin.

Teilnahme an Aktivitäten ist freiwillig