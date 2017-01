Villingen-Schwenningen Die Faszination auf zwei Kufen

Eishockey ist zweifelsohne teurer als Fußball – nicht nur aufgrund der Ausrüstung. "Ich fahre meine Kinder jede Woche zweimal vom Feldberg aus nach Schwenningen zum Training", erzählt eine andere Mutter. Sicherlich würde es Hobbies geben, die weniger aufwendig sind. "Aber die Kinder haben Spaß und dann macht man das gern."

Der Verein weiß aber auch, wie er die jüngsten Cracks für den Sport begeistern kann. Denn in der Regel steht Wild Wings-Profi Simon Danner beim Montagstraining immer mit auf dem Eis. "Sein Sohn ist auch bei uns in der Laufschule und Simon sorgt dann natürlich mit seiner Anwesenheit bei allen Kindern für Begeisterung", sagt Michelle Asprion.

Doch ob Trainerteam, Profispieler, oder Spieler der Fire Wings – eines wird schnell deutlich: Die Jugendarbeit wird beim Schwenninger ERC ganz groß geschrieben. Das bestätigen auch die Eltern, die vor allem bei den Jüngsten natürlich bei jedem Training dabei sind. So seien die Betreuung, das Angebot und auch die Möglichkeit, die Ausrüstungsteile auszuleihen, "schon sehr toll", lautet der Tenor am Rande der Eisfläche.

Ob es die Jungs und Mädels, die heute auf dem Eis der Helios Arena auf und ab jagen, in zehn oder 15 Jahren tatsächlich Eishockeyprofis sein werden, weiß keiner. Dass viele von ihnen aber bereits als Fünfjährige mit vollem Eifer dabei sind, Trikots, Schläger und Autogramme sammeln, die ihre Kinderzimmer dekorieren, davon können die Eltern ein Lied singen. "Natürlich weiß ich nicht, ob diese Euphorie anhält. Doch solange es so ist, werde ich meinen Sohn hier her begleiten, ihm seine Ausrüstung anziehen und seine Schlittschuhe binden." Die anderen Mütter stimmen mit ein: Natürlich mache man sich Gedanken, wohin das alles führen könnte, oder auch nicht. Zweifel, dass das investierte Geld und die Zeit unnötig seien, gibt es aber nicht. "Ich finde es wichtig, Kindern etwas zu geben und zu ermöglichen. In Zeiten, in denen so vieles auf die Kinder einprasselt, ist es gut, wenn sie etwas haben, was ihnen Spaß macht", sagte eine Mutter, deren Tochter und Sohn zeitgleich auf dem Eis stehen.

Den Blick aufs Ganze hat Jürgen Deuring. Er ist seit 50 Jahren dem Eishockeysport verbunden und als Rentner in verwaltender Tätigkeit für den Nachwuchs zuständig. "Es hat sich so vieles verändert", sagt er und meint das durchweg positiv. "Früher hat man die Kinder mit zehn Jahren an den Sport herangeführt. Heute ist das, überspitzt gesagt, eigentlich schon zu spät." Auch der Trainerstab und die Betreuer haben sich gewandelt. Während früher ein bis zwei Trainer für alle Jugendmannschaften zuständig gewesen seien, habe heute jedes Team einen Trainer, Betreuer und Manager, der sich um die Kommunikation mit den Eltern kümmere. "Die Kinder haben damals einmal die Woche trainiert. Heute stehen schon die Jüngsten zweimal auf dem Eis." Über die Jugendmannschaften hinweg wachse die Trainingshäufigkeit kontinuierlich an. "Die U19 trainiert jeden Tag", sagt Deuring.

Die schnellste Mannschaftssportart der Welt hat insbesondere in Deutschland hinter dem Fußball einen schweren Stand. Doch wenn man in der Helios Arena in die Augen der Kinder schaut, die das Wild Wings Future-Trikot tragen, ohne dass sie überhaupt einen Eishockeyschläger in der Hand haben, wird klar: Dieser Sport begeistert, fesselt und ist für die Cracks die Faszination auf zwei Kufen.

Ein ganz besonderer Tag erwartet junge Eishockeycracks und diejenigen, die es mal werden wollen, am Samstag, 21. Januar, in der Helios Arena. Beim "DEL Kids on Ice" sind Kinder im Alter zwischen vier und neun Jahren eingeladen, mit Eishockeyprofis gemeinsam zu trainieren. Mit dabei wird in diesem Jahr auch Wild Wings-Trainer Pat Cortina sein. Die Veranstaltung findet von 13 bis 16 Uhr in der Helios Arena statt.