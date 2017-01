Villingen-Schwenningen "Die Fasnet kribbelt in uns allen"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Noch 49 Tage und etliche Stadt- und Gemeindeoberhäupter verlieren ihre Amtsgewalt. Ein Schicksal, bei dem auch der Ortsvorsteher von Wolterdingen keine Gnade erwarten dürfe, so Narrenpräsident Gerd Kaltenbach in Richtung von Reinhold Müller, nachdem dieser zur Begrüßung beim Dreikönigstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung am Donnerstag ein Loblied auf den größten Stadtteil Donaueschingens gesungen hatte. Die fastnachtliche Anzugsordnung und der erstmals legere Rahmen wiesen auf die Neustrukturierung des Dreikönigstreffen hin.

"An Dreikönig geht die Fasnet richtig los", erklärte Gerd Kaltenbach und unterbrach den Ablauf gleich wieder für hohen Besuch. Die Sternsinger zogen in die Wolterdinger Festhalle ein, brachten den Narren ihren Segen und hießen, die Sammelbüchsen ausstreckend, anschließend die Narren den Geldbeutel zu zücken.

Für das erste Fasnetkribble der SNV gebe es von 380 Sitzplätzen noch 100 Karten, berichtete Vereinigungspräsident Kaltenbach. "Kribble deshalb, weil die Fasnet in uns allen kribbelt und wir die Gala-Veranstaltung im Rahmen des siebten Schwarzwälder Narrentreffs in Unterkirnach nicht Gala-Veranstaltung nennen wollten", erklärte er. Im Eintrittspreis von 25 Euro sind der Sektempfang, ein Schwarzwald-Buffet und das elf Punkte umfassende "Wahnsinnsprogramm" enthalten. Die Symbadischen Senfoniker spielen auf. Aus den Arge-Verbänden hätten sich sieben Präsidien angemeldet, so Kaltenbach weiter, sowie eine stattliche Anzahl Ehrenpräsidenten und Gäste aus Politik und Wirtschaft. Gern könne auch die "normale" Bevölkerung über die SNV, die Kieschtockzunft oder die Touristinfo Unterkirnach Karten beziehen.