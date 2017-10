Villingen-Schwenningen "Die Familiensage der beiden Städte"

Die neun Historiker um den Projektleiter Casimir Bumiller hatten vor der einzigartigen Herausforderung, eine zusammenhängende Stadtgeschichte für Villingen-Schwenningen zu konzipieren, in der auch die getrennte Geschichte beider Kommunen vor ihrer Fusion 1972 in einer überzeugenden vergleichen Zusammenschau abgebildet wurde, gestanden, betonte Kubon. Die gesamte Dokumentation sei noch nicht abgeschlossen, deshalb zeige er sich zuversichtlich, dass 2022, wenn die Stadt den 50-jährigen Zusammenschluss feiere, Band I fertiggestellt sei und eine runde Sache über die Doppelstadt vorliege, fuhr er fort.

Casimir Bumiller, Projektleiter und Herausgeber des Buchs, erklärte, dass der ­Städtezusammenschluss mit einer Vernunftidee ohne viel Emotionen bezeichnet wurde. Damals habe viel gegen einen Zusammenschluss gesprochen, doch dieses Buch habe eine besondere Bedeutung, denn es sei die Familiensaga der beiden Städte, fuhr er fort. "Wir schreiben eine integrierte Gesamtgeschichte der Stadt, in der sich der Leser auf beide Stadtgeschichten einlassen muss. Jede Geschichte in diesem Band trage dazu bei, den jeweils anderen Teil der Stadt zu verstehen", betonte Bumiller. Er dankte den Mitautoren, hier vor allem Annemarie Conradt-Mach, sie mit an Bord zu haben, sei ihm eine große Ehre gewesen, betonte er. Er vertraue dieses Buch einer wohlwollenden Bürgerschaft an, erklärte Bumiller und betonte, dass es eine vergleichbare Fusion zweier Städte dieser Größenordnung nicht gebe.

Der NS-Zeit stellen

Robert Neisen hat sich in dem Buch mit der NS-Zeit auseinandergesetzt. Mit seiner Übersicht über diese Zeit habe er noch nicht alle Aspekte beleuchteten können, daher könne dieser Band kein Schlusspunkt sein, sagte ­Neisen. Es gebe keine Ausrede mehr, sich mit dieser Geschichte zu befassen, auch wenn dabei manchmal ein Vorfahre in einer unrühmlichen Rolle erscheine. Die Doppelstadt müsse sich dem Verbrechen der NS-Zeit stellen, das sei sie den vielen ­Opfern schuldig, forderte Neisen.

Wunsch nach Band I

Stadtarchivar Heinrich Maulhardt dankte dem Gemeinderat und OB Kubon, die die Entscheidung getroffen hatten, mit diesem Buch ein wissenschaftliches abgerundetes Bild darzustellen. Er drückte den Wunsch aus, dass die Untersuchungen für einen Band I weitergeführt werden und hoffentlich in einem ganz neuen Stadtarchiv ihren Platz finden. Die Feierstunde wurde musikalisch von Vincent Löbner, Konzertakkordeon, und ­Michelle Brosel, Violine, begleitet.