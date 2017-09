Seit knapp einem Monat laufen die Sanierungsarbeiten in der Waldstraße in Villingen auf Hochtouren. Auf dem Abschnitt in Höhe des Eisweihers bis zur Prinz-Eugen-Straße wurden die alten Kanalanlagen bereits durch neue ersetzt, sodass hier die Arbeiten am Untergrund bald beendet werden können. Anschließend erfolgt der Einbau des Asphalts, der damit das Kopfsteinpflaster ablöst. Zum Jahresende soll der Abschnitt bis zum Polizeirevier abgeschlossen sein, bis Ende 2018 plant die Stadt, die gesamte umfangreiche Sanierung bis zur Richthofenstraße fertiggestellt zu haben. Text/Foto: Eich/Krämer