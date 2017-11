Villingen-Schwenningen Die ersten Bewohner ziehen bald ein

Villingen-Schwenningen. Mit dem neuen Pflegeheim in der Bleichestraße werden 87 neue Pflegeplätze geschaffen. Derzeit werden in dem Gebäude noch die letzten Restarbeiten erledigt, damit unmittelbar nach dem Tag der offenen Tür ein Teil der Bewohner – zunächst 36 Menschen – vom alten Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße in die neuen Räume umziehen können.

Mit dem neuen Gebäude bekommt das Heilig-Geist-Spital einen neuen Einrichtungsleiter: Jakob Broil war in den vergangenen zweieinhalb Jahren Pflegedienstleiter beim Spitalfonds. Nun ist der 29-jährige gelernte Altenpfleger aus der Doppelstadt als Einrichtungsleiter für rund 140 Mitarbeiter an beiden Standorten zuständig. Die Hausleitung am alten Standort liegt seit Juni in den Händen von Tanja Schneckenburger. Die Gesamtleitung obliegt weiterhin Günther Reichert als Geschäftsführer des Spitalfonds.

Reichert und Broil sehen den Neubau als Neustart im Spitalfonds: Künftig werden die Bewohner in sieben Wohngruppen à zwölf Personen aufgeteilt. "Durch die kleinen Betreuungsgruppen haben die Bewohner einen engeren Bezug zu den Mitarbeitern und auch untereinander", meint Broil. Vor allem dementen Menschen komme dies zugute. Eine Präsenzkraft entlastet in jeder Wohngruppe das Pflegepersonal und übernimmt die hauswirtschaftlichen Aufgaben. "Gut ausgebildete Pflegekräfte sind rar. So können sich die Fachkräfte auf die Pflege konzentrieren", erklärt Reichert die Aufgabentrennung.