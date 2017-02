Villingen-Schwenningen Die erste Ruhe nach dem Sturm

VS-Schwenningen. Auch wenn er, seine Mitarbeiter und Gäste über die Entscheidung zugunsten der Expressguthalle und des Café Ostbahnhof erleichtert gewesen seien: Solange die Frage über die Befreiung von der Stellplatzverpflichtung für die Expressguthalle nicht geklärt sei, halte er sich mit seiner Euphorie noch zurück, meinte Jan Christoph Uhl gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie der OB in der Sitzung am Mittwoch erläutert hatte, könne nicht – wie im gemeinsamen Antrag von CDU und Freien Wählern gefordert – der Gemeinderat, sondern nur die untere Baurechtsbehörde darüber entscheiden. Kubon habe suggeriert, dass es an drei oder vier Parkplätzen nicht liegen solle. So hoffe er, dass die Minimalanforderung von 16 auf 19 Stellplätze hochgeschraubt werden könne. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden: "Die Stadt könnte uns eine gute Grundvoraussetzung für die Zukunft schaffen, wenn wir von den Stellplätzen für die Expressguthalle befreit werden", meint Uhl.

Und wie geht es weiter? Jetzt liege es an der Stadt, das Gespräch zu suchen, so der Bahnhofswirt weiter. "Ich sehe das nicht mehr in meiner Verantwortung." Mangelnde Kooperationsfähigkeit hatte er besonders in den vergangenen Wochen kritisiert.