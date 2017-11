Villingen-Schwenningen Die Emes-Fabrik ist kaum noch zu retten

Mindestens 100 Zimmer im Pflegeheim

Und was plant die WI-Immo­group genau? Das auf Pflegeimmobilien spezialisierte Unternehmen sieht nach eigenen Angaben als Neubau eine stationäre Altenhilfepflegeeinrichtung für 100 Bewohner vor, die möglicherweise um eine Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen ergänzt wird. Die Zimmer sind als Einbettappartements mit eigenen Bädern gedacht und in Wohngruppen organisiert für maximal 15 Bewohner vom Erd- bis zum dritten Obergeschoss. Im Grundriss ist ein U-förmiger Baukörper geplant, dessen Mitteltrakt an der Bildackerstraße angelegt werden soll. "Die neue bauliche Struktur soll sich als einheitliches Gestaltungskonzept darstellen und sich harmonisch in das sie umgebende Umfeld einfügen", heißt es weiter.

Nach dem Abriss des Bürogebäudes sollen in der Bürkstraße rund 28 Zweizimmer-Wohnungen in drei Vollgeschossen und einem zum Innenhof zurückgestaffelten Geschoss gebaut werden. Wenn das Planungskonzept weiterentwickelt werden kann, werde, so die Wi-Immogroup schließlich, das brandbeschädigte Gebäude mit 23 barrierefreien Wohnungen ausgestattet.

Die Uhrenfabrik Müller Schlenker wurde 1879 in Schwenningen gegründet, die Uhren vorwiegend unter der Marke Emes vertrieben, sodass der Firmenname wurde in Emes GmbH & Co. umgewandelt wurde. Seit 1989 Jahren liegt das Areal, das bisher Erhard Schlenker gehörte, brach. Versuche, es umzunutzen, gab es immer wieder, die Verkaufsverhandlungen scheiterten jedoch regelmäßig nicht zuletzt an der Altlastenentsorgung. Baubürgermeister Detlev Bührer hatte die Gespräche mit dem Noch-Inhaber in den vergangenen zwei Jahren forciert, um vor allem die Lage der Uhrenfabrik im Sanierungsgebiet Marktplatz nutzen zu können.

Rund zwei Wochen nach dem Emes-Brand war die Nachricht um den Besitzerwechsel offiziell bekannt gegeben worden – und hatte den Polizeiermittlungen eine andere Richtung verliehen. Doch bisher erfolglos sucht die Polizei noch immer nach dem fahrlässigen beziehungsweise vorsätzlichen Brandstifter.