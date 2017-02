Villingen-Schwenningen Die "drei Scheinheiligen" richten allerlei Turbulenzen an

Hansel und Moosmulle knöpften sich einen nach dem anderen vor und strählten, was das Zeug hielt. Im Saal ging es weiter mit den "Schwantastischen", die von der Gemeinderatsitzung sangen, in der ein gewisser Herr Reiser immer dann die Hand in Protest hob, wenn es um Schwenningen ging.

Der Fanfarenzug der Narrenzunft schaute musikalisch vorbei, und die drei Zylinder plus eine Fehlzündung (das war eine Dame) lästerten gewaltig auf Schwenningerisch, da standen den Zugereisten die Fragen ins Gesicht geschrieben. Der Kracher kam zuletzt: die "Scheinheiligen" Erna und Elke Hauser sowie Isolde Bieberstein. "Oje", jammerten die Pfarrer, "jetzt bekommen wir etwas zu hören." Die drei Damen wussten so etwas von Bescheid über das Leben und Leiden der Pfarrer, dass die sich fragend am Kinn kratzten und meinten: "Daran kann ich mich nicht erinnern".

Zuerst bekam der Moderator einen von seiner Frau Isolde mit: "De moderator heut Obed, des ischt me Maa, z`Doaninge will ihn keiner haa." Vom Pilgere ins Heilige Land mit den Pfarrern berichteten sie. Da gab es zu wenig Zimmer und die Pfarrer wussten nicht, wie sie das Dilemma lösen sollten: "Ja, Pilgern heißt Leiden", petzten sie. Ein Pfarrer fragt den Peter ganz ungeniert, was mit den kleinen Jungen passiert, die nicht in die Kirche gehen. "Die spielen Fußball und später mal in der Bundesliga, wo sie Geld verdiene wie d´Sau und ausschloafe könne sie auch", weiß Peter. Die Damen hatten Vers auf Vers auf Lager, die Pfarrer hingen längst in den Seilen und fragten sich, was denn noch komme. Den Schokoladennikolaus hatten sie in ihrer Verzweiflung schon geköpft, aber die Scheinheiligen waren unermüdlich.

Schließlich bedankte sich Pfarrer Schulz ganz artig bei ihnen und versprach, für das kommende Jahr wieder viele Geschichten zu liefern