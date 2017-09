Villingen-Schwenningen Die Digitalisierung schreitet voran

In technischen Belangen sind etliche Bildungseinrichtungen nach wie vor vom Standard des KMZ entfernt, die Übertragungsmöglichkeiten sollen sich weiter verbessern. An den beiden Zentrumsstandorten Villingen und Donaueschingen gibt es zwar noch einzelne Zelluloidfilme und Beamer, die Behördenstellen sind aber auf den Zug der Zeit aufgesprungen und bieten schon länger beispielsweise Streaming-Medien an. Diese machen den Gang ins Landratsamt oder ins donaustädtische Wirtschaftsgymnasium meist überflüssig, nach Kräften will man nicht allein diese Entwicklung fortsetzen. Für die technisch und in einzelnen Fällen auch finanziell noch unzureichend ausgestatteten Schulen bietet das KMZ Festplatten quasi als Handreiche an. Die kleinen "Superspeicher" enthalten alle mit der entsprechenden Onlinelizenz zu erwerbenden Medien. Der Weg zu noch mehr Digitalisierung ist im KMZ vorgezeichnet, die Übergangsphase soll jedoch kommod verlaufen.

Der Verleih physischer Medien findet noch geraume Zeit statt, nachgefragt sind sehr lichtstarke Beamer, vor allem solche, die die in fast allen Schulen bereits vorhandene deutlich übertreffen.

Personell aufgestockt