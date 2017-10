Villingen-Schwenningen Die Burgstraße ist plötzlich ausgelastet

Am Donnerstagvormittag standen unzählige Autos entlang der Burgstraße, die Oberbürgermeister Rupert Kubon in der Vergangenheit ja immer und immer wieder als die vorgesehene Parkmöglichkeit für die Studenten nannte. Haben die Worte des Stadtoberhauptes und die eindringlichen Empfehlungen der Hochschulleitungen nun tatsächlich Gehör gefunden und sind die Anwohner der Werastraße ab sofort vom studentischen Parken "befreit"?

Der Ist-Zustand täuscht vermutlich, denn tatsächlich ist es so, dass aufgrund von Straßenarbeiten in der Werastraße seit Mitte September überhaupt nicht geparkt werden kann. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Burgstraße nur mangels Alternative genutzt wird. Hoffnungen dürfen sich die Necklemer aber dennoch machen. Denn vielleicht gewöhnen sich die Studenten ja daran und parken auch zukünftig entlang der Bahngleise, anstatt im Wohngebiet. Die Arbeiten in der Werastraße dauern laut den Stadtwerken VS voraussichtlich noch bis Ende November.