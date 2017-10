Villingen-Schwenningen Die buntesten Seiten des Herbstes

VS-Obereschach. Schon zum dritten Mal war der Förderverein der Schule Initiator und Organisator des Herbstfestes an der Schule in Obereschach. Die rührige Vorsitzende Diana Seewald hieß am Samstagmorgen zahlreiche Gäste willkommen. In Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den Schülern und Eltern wurde den Gästen wieder allerhand geboten. Im Vorfeld hatten die Eltern und die Schüler Äpfel auf Streuobstwiesen und in Gärten gesammelt und diese zu Apfelsaft und Most verarbeitet. Noch am Freitagnachmittag wurde die letzte Mostaktion an der Moste in Obereschach getätigt. Wegen der schlechten Ernte in diesem Jahr wurde allerdings nicht das Rekordergebnis vom vergangenen Jahr, als man 3600 Liter Most hatte, erreicht. Lediglich knapp 1000 Liter konnte man dieses Mal anbieten. Viele Besucher holten den Süßmost am Samstag an der Schule in Kanistern ab. Andere bevorzugten die praktischen Apfelsaftgetränkekartons mit fünf Liter Fassungsvermögen.

Die Schüler aus Obereschach und von der Außenstelle in Weilersbach boten den Gästen zu Beginn ein kunterbuntes Programm mit Liedern und Gedichten, alle erzählten vom Herbst, vom Drachensteigen und von der Apfelernte. Viel Beifall ernteten die Kinder für ihre Vorträge, die sie mit Instrumenten und schauspielerischen Einlagen untermalten.

Im Foyer waren herbstlich dekorierte Tische aufgestellt. Schon den ganzen Freitag über zog ein verheißungsvoller Duft durch das Schulhaus. In der Küche wurden nämlich Zwiebelkuchen und Apfelkuchen für das Fest gebacken. Eltern und der Vater der Fördervereinsvorsitzenden Arnulf Böhm, einst Bäckermeister, zeigten sich dafür verantwortlich. Für die Dekoration wurde im Kunstunterricht gesorgt und lustige Kürbisgeister wurden gebastelt. Selbstgemachte Marmelade wurde ebenfalls noch feilgeboten und so konnte sich jeder an diesem Vormittag laben. Wer es herzhafter wollte, dem wurde auch eine Grillwurst angeboten.