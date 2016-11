Villingen-Schwenningen Die Brass Kids haben’s drauf

Lieblich war der Klang, auch der näselnd-kantablen Zugposaune und Henry aus den USA ließ seine Zugtrompete ertönen, die zwar schwer zu spielen war, aber stufenlose Tonreihen erzeugen konnte. Auch eine Barockposaune mit zwei Zügen war vertreten, mit denen "easy" die Postionen durch Ian und Henry gefunden wurden.

Beglückend erklang die vierstimmige Bearbeitung von Händels Feuerwerksmusik und rasch wurden aus drei gebetenen Kindern, der fünf, die die Funktionen einer Posaune anhand eines Gartenschlauches mit Trichter und Mundstücks testeten und erfuhren, dass eine Posaune rund 3,20 Meter lang ist.

Mit differenzierter Dynamik ließ Ian eine moderne Altposaune erklingen und ein Megainstrument war die Kontrabassposaune, die Julio aus Peru mit Wagners Rheingold zum Klingen brachte. Alle zehn Instrumentalisten der Musikhochschule Trossingen gestalteten eine feierliche Etüde von Anton Bruckner zu einem besonderen Klangerlebnis und U-Musik wurde mit einem Blues eröffnet, um an die Entstehung des Jazz in New Orleans Preservation Hall zu erinnern.

Auch echte Profis greifen zum Instrument

Echte Profis waren mit Christoph Mössner (trombone), Bernd Hufnagel (flugelhorn) und Thomas Förster (piano) zu hören, die Jazz in Reinkultur mit Musik aus den dem Trickfilm "The Flintstones" und den Hit "All of me" boten. Klarer Fall: Eine Zugabe wurde fällig.