Während die Mitarbeiter der Technischen Dienste der Stadt gestern mit ihren Laubbläsern unterwegs waren, um die Ringanlage herauszuputzen, zeigt sich zumindest rund um das Denkmal des Stadt-Gründers Graf Berthold der Frühling. Dort sprießen bereits die Krokusse und sorgen für die ersten Farbtupfer in der noch kahlen Vegetation. Die angenehmen Temperaturen sorgen zudem dafür, dass auch die Cafés in der Innenstadt wieder ihre Terrassen bestuhlt haben und die ersten Sonnenhungrige dort ihren Kaffee, ein Eis oder die Mittagspause genießen. Zumindest heute darf man sich in der Doppelstadt noch über das frühlingshafte Wetter freuen. So wird strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 16 Grad angekündigt. Doch allzu euphorisch darf man noch nicht werden. Für das Wochenende wurden wieder Temperaturen im einstelligen Bereich und Schauer vorausgesagt worden. Foto: Eich