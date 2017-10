Villingen-Schwenningen Die Biotonne hat Konjunktur

Bei moderater Teuerungsrate und noch relativ günstigen Treibstoffpreisen wird kurzfristig nicht mit erheblichen Kostenanstiegen gerechnet. Mittel- und langfristig werde dieser positive Kosteneffekt aber wohl nicht anhalten, heißt es aus der Verwaltung. In der Diskussion war man sich einig, "Trennung und Verwertung lebt vom Mitmachen". "Schlimm ist es, wenn Lebensmittel weggeworfen werden", hieß es aus der FDP und dass gegebenenfalls wieder informiert werden solle, "was rein soll in die Biotonne und was nicht".