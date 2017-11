Im letzten Vortrag der Reihe "Nicht erschlossene Quellen zum Kriegserleben aus Schwenningen am Neckar" geht es um "Apokalyptisches Erleben: Der Krieg in der Kunst, die Bilderwelt des Hans Mroczinski – und seiner Leidensgenossen". VS-Schwenningen. Michael Zimmermann spricht am Sonntag, 26. November, 11 Uhr, im Uhrenindustriemuseum. Der Historiker hebt vieles aus dem Dunkel des Vergessens: Zeugnisse, die unmissverständlich vor Augen führen, dass Krieg ein grausames Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Am Sonntag geht es um Hans Mroczinski, der 1922 geborene Schwenninger, der 1941 zur Wehrmacht eingezogen wurde, die Vernichtung der 76. Infanterie-Division und den Untergang der 295. Infanterie-Division erlebte. Ungeschönt und aufrichtig ist sein Bild des Krieges.