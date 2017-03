Villingen-Schwenningen Die Besten lesen vor

Unter den zahlreichen Schulsiegern wurden im Februar die Regionalsieger ermittelt, jetzt geht der Wettbewerb in die nächste Runde: In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Schwenningen führt die Buchhandlung Osiander den Bezirksentscheid am Samstag, 25. März. 14.30 Uhr, durch.

15 Kinder aus dem Regierungsbezirk Freiburg sind eingeladen, ihre Vorlesekunst unter Beweis zu stellen. Über die Länderebene führt der Wettbewerb schließlich zum Finale in Berlin im Juni.