Villingen-Schwenningen Die Bauchenberg-Hexen sind startklar

Seit fünf Jahren bereichert der Verein die Landschaft der Fasnetsstüble in Schwenningen und zählt zu den beliebten Anlaufstellen während der Hohen Tage. Und das wünschen sich die Hexen natürlich auch in diesem Jahr wieder. "Ich finde es auch gut, dass es in diesem Jahr die eine oder andere Besenwirtschaft mehr in Schwenningen gibt", sagt Vorsitzender Andreas Merkle. Davon könnten alle nur profitieren. "Denn wenn mehr geboten ist, sind auch mehr Leute unterwegs."

Ab 11 Uhr öffnet der Verein am heutigen Donnerstag seine Türen. Bis Sonntag werden die Bauchenberg-Hexen ihre Gäste täglich begrüßen. Am morgigen Freitag ab 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils wieder ab 11 Uhr. "Wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt", sagt Alexander Ketterer, stellvertretender Vorsitzender.

In diesem Jahr wird es am Freitagabend wieder einen Kappenabend geben. Und auch die Wössner-Likör-Bar ist laut Merkle seit drei Jahren gern gesehen bei den Gästen. "Dieses vielfältige Angebot ist in Schwenningen einzigartig", sagt er. Neue Angebote schaffen und gleichzeitig auf Bewährtes setzen – so sorgen die Bauchenberg-Hexen Jahr für Jahr für eine beliebte Anlaufstelle.