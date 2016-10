Villingen-Schwenningen Die Anzeichen erkennen

Rottweil. Wer lügt, bekommt eine lange Nase – das gilt zwar bei Pinocchio, nicht aber im echten Leben. Bis zu 200 Mal am Tag werden wir von unseren Mitmenschen angelogen. Auch im Berufsalltag kann das eine Rolle spielen, etwa in Verhandlungen oder in Vorstellungsgesprächen. Das Fatale: "Wir sind nicht in der Lage, diese Lügen zu erkennen", sagt Jack Nasher, Professor an der Munich Business School. Mit Erkenntnissen aus der psychologischen Forschung und speziellen Verhörmethoden lasse es sich aber lernen, Lügen des Gegenüber zu entlarven.