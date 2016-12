Villingen-Schwenningen Die Abrissbagger rollen bald an

VS-Villingen. "Wir schließen" prangert in großen Buchstaben am ehemaligen Kik-Markt. Und auch in den anderen Ladengeschäften und dem Friseursalon: Gähnende Leere. Bereits vor der Frist zum 31. Dezember haben die Geschäfte in dem ehemaligen Schlecker-Markt am Krebsgraben ihre Flächen geräumt. Der Grund: Das Gebäude wird abgerissen, um auf dem Gelände einen neuen Lidl-Markt bauen zu können. Der bisherige Markt wird unter anderem für den nahegelegenen Polo Motorrad-Store frei.

Bei Kik ist noch nicht klar, in welcher Form der bisherige Villinger Standort ersetzt wird. "Derzeit prüfen wir potenzielle neue Standorte, wir können diesbezüglich jedoch noch keine weiteren Informationen bekannt geben", heißt es von Seiten des Unternehmens. Gleichzeitig verweist man auf die bestehende Filiale in der Schwenninger Kronengasse. Bereits im September erklärte man gegenüber unserer Zeitung, dass die acht Mitarbeiter unter ­anderem in dem Laden unterkommen werden.

Ebenfalls noch keinen Folgestandort gefunden hat der türkischen Lebensmittelmarkt Atak Market. Geschäftsführer Metin Akar verweist lediglich auf seine zweite Filiale in der Alleenstraße in Schwen­ningen. In Villingen muss man deshalb vorerst auf seine türkischen Lebensmittel verzichten.