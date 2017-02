Die Mega 90er Live Show kommt am Samstag, 6. Mai in die Helios Arena nach Schwenningen. VS-Schwenningen. Mit einer groß angelegten Tournee zieht die Show im dritten Jahr in Folge durch die größten Hallen Deutschlands und befördert alle Besucher zurück in die 90er. Es werden Stars von damals auf die Bühne geholt. In Schwenningen mit dabei sind Snap! (Rhythm Is A Dancer), Layzee aka. Mr. President (Coco Jambo), Rednex (Cotton Eye Joe), E-Rotic (Max don’t have sex with your ex), Culture Beat (Mr. Vain) und DJ Mark OH (Oh Mandy). Die Mega 90er sind ein Produkt der CDS Productions. Wer an die 90er Jahre denkt, erinnert sich unweigerlich an das Warten mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio, um den Lieblingssong aufzunehmen, den geliebten Gameboy, Diddl-Mäuse und die Modesünden der 90er-Jahre. Doch weniges hat diese Zeit so stark geprägt wie die unzähligen Boybands und selbstverständlich die Musikrichtung Eurodance.