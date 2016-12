Villingen-Schwenningen Die 86. Hilfsfahrt ist on tour

Wesentlich mehr Helfer standen gestern zum finalen Einpacken sowohl im Gemeindehaus St. Bruder Klaus als auch im Lager des Freundeskreises in der Wöschhalde parat, um all die sehnlichst erwarteten Hilfsgüter auf die lange Reise zu schicken.

Seit einigen Jahren sei zum Glück mit einem einigermaßen reibungslosen Reiseverlauf zu rechnen, sagt Irmgard Rösch und erinnert sich mit Schaudern an die Zeit, als Rumänien noch nicht zur Europäischen Union gehörte. Ein großer Posten der pekuniären Spenden musste dabei als Schmiergeld an die Grenzposten eingesetzt werden. Trotzdem verbrachte man Stunden am Grenzübergang.

Arbeitslose können mit den Brettern eine Hütte bauen

Inzwischen fordern Schilder alle Reisende auf, bestechliche Zöllner anzuzeigen. Seit die Grenzen Flüchtlingsströme zu regulieren haben, sei der Übergang wieder etwas langwieriger geworden, sagen die Oradea-Freunde.

Wenn sie an ihrem Ziel sind, beginnt das große Verteilen. Mit dem Kleinbus werden die Hilfsgüter gezielt in Waisenhäuser, Behinderteneinrichtungen und Kliniken gebracht. In einer solchen werden zum Beispiel die 600 Handtücher und 300 Bettzeuggarnituren sehnlichst erwartet. "Dort müssen Patienten bisher ihre Bettwäsche nämlich selbst mitbringen", weiß Irmgard Rösch.

Zeit nimmt sich das Helferteam besonders für den Besuch der kleinen Bergdörfer in den Karpaten. Im "pädurea neagre", im rumänischen "Schwarzwald" werden sie schon freudig erwartet. Eine Woche lang werde man zwischen Oradea und Brasov unterwegs sein, um die von der rumänischen Regierung gerne unter den Teppich gekehrte Armut im Land etwas zu lindern. Irmgard Rösch hat an alles gedacht. Sogar Holzbretter und alte Fenster haben sie dabei, damit sich "arbeitslose Menschen eine Hütte bauen können".