Villingen-Schwenningen Die 41er sind wieder aktiv

Der erste Stammtisch findet am Dienstag, 10. Januar, ab 18 Uhr letztmalig im Nebenzimmer des "Hotel Neckarquelle" statt. Weitere Stammtische sind am 14. März, 9. Mai, 11. Juli, 12. September und 14. November. Da das Hotel Neckarquelle schließen wird, sind die Jahrgangsmitglieder gezwungen, sich einen neuen Treffpunkt für ihren Stammtisch zu suchen. Dieser steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, wird aber rechtzeitig vor den jeweiligen Treffen bekannt gegeben. Auch könnte es sein, dass die Treffen zukünftig an unterschiedlichen Orten stattfinden werden.

Die Frühjahrswanderung geht zur Märzenbecherblüte im Gebiet von Unterbaldingen. Treffpunkt ist um 14 Uhr mit eigenem Auto auf dem BSV-Parkplatz an der Dürrheimer Straße. Einkehr um etwa 16 Uhr im Gasthaus "Hirschen" in Oberbaldingen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Beim Sommerspaziergang geht es gemütlich um den Golfplatz beim "Öschberghof" in Donaueschingen-Aasen. Treffpunkt ist um 14 Uhr mit eigenem Fahrzeug auf dem BSV-Parkplatz. Die Schlusseinkehr soll in der "Övent-Hütte" am Golfplatz stattfinden.