Wenn man Deutschland verstehen will, muss man Siegfried Lenz zuhören: Seine "Deutschstunde" zählt zu den wichtigsten Werken nach 1945. VS-Villingen. Das "a.gon Theater" München zeigt das Stück am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen. Siegfried Lenz beschäftigte sich in der "Deutschstunde" mit der für das Land typischen Thematik. Dass Pflichterfüllung vor der Menschlichkeit als Erziehungsideal galt, insbesondere während der NS-Herrschaft. Die vom Autor und Verlag autorisierte Bühnenfassung stammt vom "a.gon Theater". Regie führt Stefan Zimmermann. Die Inszenierung bleibt nah an der Romanvorlage. Zum neunköpfigen Ensemble zählt der Schauspieler Max Volkert Martens. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen und Schwenningen sowie an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.