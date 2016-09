Villingen-Schwenningen Deutet sich bereits eine Lösung an?

Villingen-Schwenningen. Was wird zukünftig aus dem 90-Bettenhaus in der Innenstadt? Nachdem der Schwarzwälder Bote exklusiv darüber berichtet hatte, dass die Hotelkette Mercure den Standort am Franziskaner im Februar nächsten Jahres aufgeben wird, läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits auf Hochtouren.