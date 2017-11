Villingen-Schwenningen Detlev Bührer sieht für Fußgängerbrücke keine Chance

VS-Marbach (kal). Was größere Bauprojekte anbelangt, scheint Marbach bis auf weiteres das Ende der Fahnenstange erreicht zu haben. Darauf lässt die Aussage von Bürgermeister Detlev Bührer schließen, der auf die Investitionen für die zwei Kreisverkehre und die noch zu bauende Radwegeverbindung nach Brigachtal hinwies. Vielmehr wird seinen Worten nach in den kommenden fünf bis zehn Jahren in Marbach nichts passieren.