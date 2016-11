Villingen-Schwenningen Detlev Bührer feiert im Rathaus

VS-Schwenningen. Er hat mehr als 100 Gäste in den großen Rathaussaal eingeladen: alle Amtsleiter, den Oberbürgermeister, die Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, den Landrat, das Bündnis faires Wohnen und alle Gemeinderäte, von denen ein Großteil gekommen ist. Den Eingeladenen hat es gefallen. Viele sprachen von einem neuen Wind im Rathaus, denn so eine Feier habe es noch nicht gegeben.

"Ich wünsche uns allen, dass wir auch das nächste Jahrzehnt so zusammenarbeiten und, dass es so weiter geht, wie es begonnen hat", begrüßte Bührer seine Gäste. Momentan könne er sich kein anderes Arbeitsfeld vorstellen, meinte er gegenüber dem Schwarzwälder Boten. "Ich habe immer noch Spaß, komme jeden Tag gerne ins Büro." Möglich sei zwar alles, auch dass er einmal Oberbürgermeister werde, aber momentan stelle sich diese Frage nicht, so lange sich der Amtsinhaber nicht entsprechend geäußert habe. Die zweite Amtszeit von Rupert Kubon endet im Oktober 2018. Noch ist nicht bekannt, ob der dann 61-Jährige noch einmal antritt. Bührer betonte, dass er auch nicht der Typ sei, der eine Stelle antrete, um sie zwei Jahre später wieder zu verlassen. Den Druck, sich zu verändern, spüre er derzeit nicht.

Geschenke hat Bührer sich zu seinem runden Geburtstag nicht gewünscht. Wer aber für die Tannheimer Krebsnachsorgeklinik und die Feldner Mühle etwas geben wollte, konnte dies tun. 985 Euro kamen auf diese Weise zusammen, die Bührer nun hälftig an die beiden Einrichtungen verteilt.