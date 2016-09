Villingen-Schwenningen "Desperate Housewives" räumen im Lovis-Kabinett kräftig auf

Bei der eigentlichen Eröffnung im Galeriegarten muss man die Angelegenheit sicherlich ein wenig differenzierter sehen. Natürlich hat das Fernsehteam auch da genervt und etlichen Besuchern die Sicht versperrt, aber eine Performance kann man eben nur im Moment der Aufführung dokumentieren. Das ist natürlich die beste Werbung für die Trossinger Musikerin und Schauspielerin Ingrid Schorscher, die in Schwenningen in ihrem tragikkomischen Einpersonen-Stück brillierte. In ihrer im besten Sinne des Wortes bissigen, selbstzerstörerischen Obsession widmet sie sich den tradierten Pflichten der Hausarbeit. Die Monotonie der alltäglichen Mahlzeitzubereitung fängt mit der Zerstörung eines harmlosen Kohlkopfs an und endet blutrünstig. Dieses absurde Trauerspiel ist aber nur eine der vielen künstlerischen Positionen, die das weit gefasste Tätigkeitsfeld der "verzweifelten Hausfrauen" umreißen.

Zumindest auf den ersten Blick versöhnlicher und witziger geht es in den Galerieräumen zu. Dort haben die Künstlerinnen kräftig aufgeräumt mit dem Rollenbild der züchtigen Hausfrau. Von Pipilotti Rists "Hampelfrau" über Andrea Isas‘ schrille, subversive Serie über die "Tugenden der Küchenfrau" bis hin zu den Kleiderkollektionen aus Putzutensilien von Jutta Burkhardt, das Heimchen am Herd hat doch wohl in Zeiten der gesetzlich garantierten Gleichberechtigung ausgedient. Könnte man denken. Oder die pflichtbewusste Hausfrau dreht sich munter weiter wie in Anna Anders‘ Videoobjekt "Hauptwäsche".

Weitere Informationen: Die Ausstellung ist bis 4. Dezember dienstags bis sonntags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.