Villingen-Schwenningen Der Zuschuss wird zum Streitthema

Bereits im Verwaltungsausschuss vergangene Woche versuchte Bertold Ummenhofer (Freie Wähler) die Ausschussmitglieder davon zu überzeugen, dass ein fremdorganisierter Weihnachtsmarkt eine günstigere Lösung für die Stadt wäre. Klaus Martin griff diese Anregung in der gestrigen Sitzung auf und brachte "ganz neue Erkenntnisse" ins Spiel: "Der Singener Weihnachtsmarkt werde von einer Eventfirma organisiert und finanziert", berichtete er von seinem Telefonat vor der Sitzung mit der Stadt Singen.

Doch Oberbürgermeister Rupert Kubon wehrte jegliche Denkanstöße ab und appellierte für die Genehmigung der finanziellen Unterstützung der SMA Südwestmesse und Ausstellungs GmbH als Veranstalter. "Die Märkte sind auf einem guten Weg und den sollten wir beibehalten."

Am Ende behielt er die Mehrheit der Stadträte hinter sich und das Gremium beschloss, in den kommenden fünf Jahren jeweils 30 000 Euro dem Veranstalter beizusteuern. "Dieser Beschluss ist aber an die Bedingung geknüpft, dass es ab kommendem Jahr wiederverwendbare Tassen gibt", erklärte Kubon. So sei ein Teil des Geldes als Marketingstrategie für die Stadt Villingen-Schwenningen zu sehen, denn es hätte sicherlich einen positiven Werbeeffekt, wenn die Tassen das Logo der Stadt oder ähnliches tragen würden.