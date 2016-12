Villingen-Schwenningen Der Zauber einer Waldweihnacht

Die KJG Münster ist über das Jahr hinweg sehr aktiv und die Waldweihnacht rundet das Jahr ab. Über das Jahr verteilt, organisiert die Leiterrunde, die sich monatlich trifft und aktuell aus 25 Leitern besteht, diverese Veranstaltungen. Das Spechtlochfest ist in Villingen ein immer gerne angenommenes Sommerfest an der Hütte im Stockwald. Auch wenn es in diesem Jahr sehr nass war, sei es ein schönes Fest gewesen, wie die KJG’ler einheitlich betonten. Jährliches Highlight ist das zehntägige Zeltlager, an dem 65 Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren teilnehmen. Auch in diesem Jahr war das Zeltlager in Owingen am Bodensee ein voller Erfolg mit spannenden Erlebnissen und wunderschönen Momenten. Die Organisation des Zeltlagers verschlingt sehr viel Kapazität und verlangt auch eine gute Vorbereitung. Dazu gehört ein Planungswochenende für die Lagerleitung, ein Info-Abend für die Eltern sowie das Vorlager, das die Zeltstadt aufbaut. Schon drei Tage im Vorfeld sind Leiter dann vor Ort und bauen die Zelte auf, so dass alles perfekt ist, wenn die Kinder eintrudeln.