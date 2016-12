Schwarzwald-Baar-Kreis. Beratungen für Erfinder oder Patentanwärter bietet die IHK an. Der nächste Sprechtag ist am Dienstag, 10. Januar. Die Erfinderberatung ist kostenfreie und für Unternehmen, Arbeitnehmer-Erfinder, freie Erfinder sowie Existenzgründer. Die Beratungstermine finden nur nach telefonischer Terminvereinbarung statt (07721/92 21 81). Veranstaltungszeit ist von 14 bis 17 Uhr bei der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Romäusring 4, in Villingen. Als Fachberater stehen die in der Region niedergelassenen Patentanwälte ehrenamtlich zur Verfügung.