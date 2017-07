Villingen-Schwenningen Der Umzug beginnt

Bewusst hätten sich die Verantwortlichen dafür entschieden, den Umzug der Verwaltung eine Woche vor der Übersiedlung der Klassenzimmer zu machen. "Dann ist es einfach entzerrter", erklärt Koschek. Ebenso wie das Sekretariat ist auch sein Büro weiterhin Anlaufstation für die Schüler – nur eben am neuen Standort. "Sie dürfen jederzeit kommen, zumal auch keine Gefahr mehr von der Baustelle ausgeht."

Die Hauptarbeit habe die Umzugsfirma geleistet, doch auch Schüler und Lehrer packten bereits in dieser Woche fleißig mit an. Allen voran Abteilungsleiter Peter Stier: Er hat die Koordination übernommen und den Umzug bereits lange im Vorfeld geplant. Jeder Karton sei nummeriert und mit einem Farbaufkleber versehen, damit er dem passenden Zimmer zugeordnet werden könne, erklärt Stier. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich hätten die Kollegen viel Vorarbeit geleistet: Diverse Instrumente und Materialien sind in unzähligen Kisten im Kellerraum vom Schulverbund am Deutenberg untergebracht.

Parallel zum Umzug der Verwaltung bereite die zuständige Technikfirma die interaktiven Klassenzimmer im Containerdorf vor, berichtet Koschek weiter, und zeigt im Obergeschoss die Whiteboards, die an der Wand montiert sind. In zwei Jahren könnten sie dann im sanierten Hauptgebäude weiterverwendet werden, würden dann auf Pylonen befestigt. "So wird kein Geld verschwendet", meint der Schulleiter.

Weitere Feinheiten rund um die Container, mit deren Aufbau die Firma Recon im April begonnen hatte, würden in den Sommerferien erfolgen. Mitunter komme noch ein Schrägdach auf den zweigeschossigen Bau. Nichts werde die Schüler künftig daran erinnern, dass sie nicht in einem normalen Klassenzimmer, sondern in einem Container unterrichtet werden, verspricht Koschek: LED-Beleuchtung, Klimaanlage, Heizung und abgedichtete Kabel gehören unter anderem zur Ausstattung in den kommenden zwei Schuljahren.

Neuer Abschnitt in 50-jähriger Geschichte

"Ich bin wirklich positiv überrascht." Die Mietkosten betragen rund 1,9 Millionen Euro. In 200 Containern werden neben der Verwaltung die Klassen 7 bis 9 untergebracht. Derweil ist die Unterstufe auf der Hallerhöhe, die Kursstufe im Neubau beheimatet.

In der nächsten Woche sind beim weiteren Umzug besonders die Schüler gefragt, die sich mit Hilfe und Exkursionen zum Schuljahresabschluss so abwechseln, dass die Übersiedlung Stück für Stück erfolgen kann. "Am Ende der Woche ist das Hauptgebäude quasi leer", blickt der Schulleiter voraus. Und dann stehe der notwendigen Sanierung nichts mehr im Weg.

Ein neuer Abschnitt – sowohl für Lehrer als auch für Schüler, meint Koschek, und verweist auf die 50-jährige Geschichte des Gebäudes. Ein Grund, sentimental zu werden? Die Vorfreude auf das, was kommt, ist ihm zumindest anzumerken – auch auf die nächsten zwei Jahre im Containerdorf. "Eigentlich hält man’s hier aus", meint er jetzt schon und schmunzelt.