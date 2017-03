Villingen-Schwenningen Der Tisch des Herrn wird gedeckt

Gemeindereferentin Petra Drewanz ist verantwortlich für die Erstkommunionvorbereitung der Seelsorgeeinheit Villingen. An mehreren Montagabenden trafen sich alle Erstkommunionkinder aus der Seelsorgeeinheit in der Villinger Benediktinerkirche zum zentralen Gottesdienst. Zuletzt ging es dabei um die Auferweckung des Lazarus und die Auferstehung von den Toten. Immer wiederkehrende Lieder und Abläufe aus dem Gottesdienst werden geübt. Auch in den Kar- und Ostertagen finden speziell auf die Erstkommunikanten zugeschnittene Gottesdienste statt.

Erstkommuniongottesdienste werden gefeiert am Sonntag, 23. April: Münster Unserer Lieben Frau um 9.30 Uhr, St. Fidelis um 10.30 Uhr und in St. Bruder Klaus um 10.30 Uhr. Sowie am Samstag, 29. April, um 10 Uhr in St. Konrad Rietheim und am Sonntag, 30. April, um 10.30 Uhr in St. Konrad Villingen sowie um 9.30 Uhr in Heilig Kreuz. Jeweils am Abend des Erstkommuniontages finden um 18 uhr Dankgottesdienste der Erstkommunikanten statt.